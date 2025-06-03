وصف رئيس تصريح رئيس الوزراء حول الاستعدادات للحرب، بأنه "ضرب من الجنون"، واقترح إنشاء حركة مناهضة للحرب في .

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وأضاف في حديث تلفزيوني: "أدعو شعب ، وسكان ، وليفربول للرد بشكل مناسب على هذه الدعوة المجنونة اليائسة للحرب من جانب رئيس حكومتهم. من نقول: لا للحرب، فالبشرية بحاجة إلى السلام، ويبدو ضربا من التخلف والجنون الحديث عن الحرب في أوروبا. ستارمر يتحدث عن الحرب نيابة عن النخب المنحطة ومنتجي الأسلحة الذين بدأوا حربين عالميتين قبل ذلك. لقد مرت 80 سنة منذ أن هزم الجيش الأحمر، جحافل النازيين وحرر أوروبا بأكملها، وبعد 80 عاما يقولون إنهم يستعدون لحرب كبيرة".

واقترح الرئيس ، على إنشاء حركة اجتماعية شعبية قوية مناهضة للحرب ومناهضة للعسكرة، و"دعا للوقوف ضد الحرب التي يدعو إليها رئيس الوزراء ستارمر المجنون". (روسيا اليوم)