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عربي-دولي

مادورو: تصريح رئيس وزراء بريطانيا حول الاستعداد للحرب "ضرب من الجنون"

Lebanon 24
03-06-2025 | 00:00
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وصف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو تصريح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حول الاستعدادات للحرب، بأنه "ضرب من الجنون"، واقترح إنشاء حركة مناهضة للحرب في أوروبا.
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وأضاف مادورو في حديث تلفزيوني: "أدعو شعب بريطانيا ، وسكان لندن، وليفربول للرد بشكل مناسب على هذه الدعوة المجنونة اليائسة للحرب من جانب رئيس حكومتهم. من فنزويلا نقول: لا للحرب، فالبشرية بحاجة إلى السلام، ويبدو ضربا من التخلف والجنون الحديث عن الحرب في أوروبا. ستارمر يتحدث عن الحرب نيابة عن النخب المنحطة ومنتجي الأسلحة الذين بدأوا حربين عالميتين قبل ذلك. لقد مرت 80 سنة منذ أن هزم الجيش الأحمر، جحافل النازيين وحرر أوروبا بأكملها، وبعد 80 عاما يقولون إنهم يستعدون لحرب كبيرة".
 
واقترح الرئيس الفنزويلي، على الدول الأوروبية إنشاء حركة اجتماعية شعبية قوية مناهضة للحرب ومناهضة للعسكرة، و"دعا للوقوف ضد الحرب التي يدعو إليها رئيس الوزراء ستارمر المجنون". (روسيا اليوم) 
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