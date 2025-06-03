صحيفة أميركية: هجوم كييف على مطارات روسية لن يعيق تقدم الجيش الروسي

قالت إن الهجوم الضخم الذي شنته بمسيرات جوية على مطارات في مدن روسية، لن يوقف هجوم الجيش الروسي على الأراضي .

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وأشارت الصحيفة إلى أن هجوما واحدا، لن يجبر على تقليص عملياتها الهجومية على جبهات القتال.

ونقلت الصحيفة عن شخصيات رسمية أميركية، توقعاتها "برد انتقامي كبير" من جانب الجيش الروسي. (روسيا اليوم)