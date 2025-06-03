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صحيفة أميركية: هجوم كييف على مطارات روسية لن يعيق تقدم الجيش الروسي

Lebanon 24
03-06-2025 | 00:33
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قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الهجوم الضخم الذي شنته كييف بمسيرات جوية على مطارات في مدن روسية، لن يوقف هجوم الجيش الروسي على الأراضي الأوكرانية.
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وأشارت الصحيفة إلى أن هجوما واحدا، لن يجبر روسيا على تقليص عملياتها الهجومية على جبهات القتال.
 
ونقلت الصحيفة عن شخصيات رسمية أميركية، توقعاتها "برد انتقامي كبير" من جانب الجيش الروسي. (روسيا اليوم) 
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