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عربي-دولي
قرار اميركي جديد.. سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ"قسد"
Lebanon 24
03-06-2025
|
01:17
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كشف مسؤول أميركي، الثلاثاء، لـ Alarabiya English أنه تم سحب 500 جندي أميركي من
سوريا
، وإغلاق قاعدتين على الأقل، وتسليم قاعدة ثالثة لقوات سوريا
الديمقراطية
(قسد) خلال الأسابيع القليلة الماضية.
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وقال المسؤول في
وزارة الدفاع
الأميركية، إن إعادة تمركز القوات الأميركية في سوريا تتم بطريقة آمنة، مدروسة، وتستند إلى ظروف ميدانية محددة.
وكان
توم باراك
المبعوث الخاص
إلى سوريا، كشف عن توجه لتقليص عدد القواعد العسكرية الأميركية فيها. وقال خلال مقابلة مع قناة "NTV"
التركية
: "من 8 قواعد، سينتهي الأمر بقاعدة واحدة فقط".
كما أشار
باراك
"سياساتنا الحالية تجاه سوريا لن تشبه السياسات خلال المئة عام الماضية، لأن تلك السياسات لم تنجح".
وحول الدعم الأميركي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أوضح باراك أن "قسد هي حليف بالنسبة لواشنطن".
وتحتفظ
واشنطن
بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وفي
العراق
المجاور قبل أكثر من عقد قبل أن يمنى بهزائم في البلدين.
ويتواجد في سوريا، أكثر من 900 جندي أميركي ضمن
قوات التحالف الدولي
في إطار الجهود الدولية ضد تنظيم داعش.
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