كشف مسؤول أميركي، الثلاثاء، لـ Alarabiya English أنه تم سحب 500 جندي أميركي من ، وإغلاق قاعدتين على الأقل، وتسليم قاعدة ثالثة لقوات سوريا (قسد) خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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وقال المسؤول في الأميركية، إن إعادة تمركز القوات الأميركية في سوريا تتم بطريقة آمنة، مدروسة، وتستند إلى ظروف ميدانية محددة.



وكان إلى سوريا، كشف عن توجه لتقليص عدد القواعد العسكرية الأميركية فيها. وقال خلال مقابلة مع قناة "NTV" : "من 8 قواعد، سينتهي الأمر بقاعدة واحدة فقط".



كما أشار "سياساتنا الحالية تجاه سوريا لن تشبه السياسات خلال المئة عام الماضية، لأن تلك السياسات لم تنجح".

وحول الدعم الأميركي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أوضح باراك أن "قسد هي حليف بالنسبة لواشنطن".



وتحتفظ بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وفي المجاور قبل أكثر من عقد قبل أن يمنى بهزائم في البلدين.



ويتواجد في سوريا، أكثر من 900 جندي أميركي ضمن في إطار الجهود الدولية ضد تنظيم داعش.