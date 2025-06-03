في غزة.. انتشال 23 شهيداً قرب مركز المساعدات الأميركي

أفادت مصادر طبية في ، اليوم الثلاثاء، بانتشال 23 شهيداً وإجلاء أكثر 200 جريح إثر قصف وإطلاق للنار على مواطنين كانوا متوجهين لمركز المساعدات الأميركي غربي مدينة .

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسقوط أكثر من 15 شهيداً وعدد من المصابين جراء إطلاق الجيش النار على خلال انتظارهم للمساعدات الأميركية غرب رفح.

كما أفادت عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين في منطقة أصداء غرب ، ومنطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.



من ناحيتها، ذكرت "وفا" أن 5 فلسطينيين استشهدوا مساء الاثنين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.



وأشارت إلى أن القوات قصفت منزلا لعائلة النديم في جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين.