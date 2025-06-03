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عربي-دولي
في غزة.. انتشال 23 شهيداً قرب مركز المساعدات الأميركي
Lebanon 24
03-06-2025
|
01:54
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أفادت مصادر طبية في
قطاع غزة
، اليوم الثلاثاء، بانتشال 23 شهيداً وإجلاء أكثر 200 جريح إثر قصف وإطلاق للنار على مواطنين كانوا متوجهين لمركز المساعدات الأميركي غربي مدينة
رفح
.
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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسقوط أكثر من 15 شهيداً وعدد من المصابين جراء إطلاق الجيش
الإسرائيلي
النار على
النازحين
خلال انتظارهم للمساعدات الأميركية غرب رفح.
كما أفادت
وسائل الإعلام
عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف
خيام
نازحين في منطقة أصداء غرب
خان يونس
، ومنطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.
من ناحيتها، ذكرت
وكالة الأنباء
الفلسطينية
"وفا" أن 5 فلسطينيين استشهدوا مساء الاثنين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.
وأشارت إلى أن القوات
الإسرائيلية
قصفت منزلا لعائلة النديم في
حي تل الهوى
جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين.
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