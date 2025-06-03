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عربي-دولي

وزير الخارجية الكويتي: السفارة السورية ستفتح قريبا في الكويت

Lebanon 24
03-06-2025 | 02:02
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أعلن وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا أن دول الخليج تخطط بصورة مشتركة لمساعدة سوريا، مضيفا أن السفارة السورية ستفتح قريبا في الكويت
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كلام اليحيا جاء على هامش أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ164، وعقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الأخيرة إلى الكويت، حيث عقد مباحثات رسمية مع أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح. (روسيا اليوم) 
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