وزير الخارجية الكويتي: السفارة السورية ستفتح قريبا في الكويت

أن تخطط بصورة مشتركة لمساعدة ، مضيفا أن ستفتح قريبا في .

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كلام اليحيا جاء على هامش أعمال اجتماع لمجلس التعاون في دورته الـ164، وعقب زيارة الرئيس السوري الأخيرة إلى الكويت، حيث عقد مباحثات رسمية مع . (روسيا اليوم)