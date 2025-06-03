هارفرد تسعى لإلغاء قرار ترامب بخفض التمويل "لتهديده الأمن القومي والصحة العامة"

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وأفادت الدعوى القضائية التي رفعتها " "، أمس الاثنين، أمام في بأنها تلقت 957 أمرا منذ 14 نيسان بتجميد تمويل أبحاث تتعلق بتهديدات والسرطان والأمراض المعدية وغيرها، منذ أن رفضت أقدم وأغنى جامعة في البلاد قائمة مطالب من .



وقال إنه يحاول فرض التغيير في "جامعة هارفرد" وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء لأنها، برأيه، أصبحت أسيرة الفكر اليساري وأنا "معادية للسامية" بحسب تعبيره.



ولم تستجب على الفور لطلب التعليق، بحسب " ". طلبت "جامعة هارفرد" من قاضية اتحادية إصدار حكم مستعجل بإلغاء تجميد تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار أمرت به ووصفته الجامعة بأنه غير قانوني.وأفادت الدعوى القضائية التي رفعتها " "، أمس الاثنين، أمام في بأنها تلقت 957 أمرا منذ 14 نيسان بتجميد تمويل أبحاث تتعلق بتهديدات والسرطان والأمراض المعدية وغيرها، منذ أن رفضت أقدم وأغنى جامعة في البلاد قائمة مطالب من .وقال إنه يحاول فرض التغيير في "جامعة هارفرد" وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء لأنها، برأيه، أصبحت أسيرة الفكر اليساري وأنا "معادية للسامية" بحسب تعبيره.ولم تستجب على الفور لطلب التعليق، بحسب " ".

وحددت قاضية أليسون بوروز يوم 21 لعقد جلسة للنظر في طلب "جامعة هارفارد" إصدار حكم مستعجل، وهو طلب يقدم للقاضي من أجل البت في نزاع دون محاكمة لإقرار حقائق مادية.



ورفعت "جامعة هارفرد" دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في نيسان، قائلة إن تجميد التمويل ينتهك حق الجامعة في حرية التعبير، ووصفته بأنه إجراء تعسفي.



وفي الدعوى القضائية التي رفعتها أمس الاثنين، قدمت "جامعة هارفرد" قائمة مفصلة بالمنح التي أُلغيت، بما في ذلك منحة قيمتها88 مليون دولار مخصصة لأبحاث نقص المناعة البشرية المكتسب لدى الأطفال، ومنحة تبلغ 12 مليون دولار لزيادة وعي بالتهديدات البيولوجية الناشئة، وأخرى قيمتها 8 ملايين دولار لفهم الطاقة المظلمة بشكل أفضل. وقالت الجامعة إن تجميد التمويل سيُوقف الأبحاث الجارية في علاج السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون.