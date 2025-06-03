طهران ترد على البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري للتعاون الخليجي

رفضت ما جاء في البيان الختامي للاجتماع الذي عقده لمجلس التعاون في أمس الاثنين، بشأن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

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وقال المتحدث باسم الخارجية بقائي اليوم الثلاثاء إن "ستتخذ في إطار ممارستها لحقوقها السيادية، ما يلزم من إجراءات لضمان أمن ومصالح البلاد داخل الجزر الثلاث، بما في ذلك أراضيها ومياهها ومجالها الجوي".



وأضاف أن ما تقوم به إيران بشأن جزرها الثلاث "يتماشى تماما مع حقوقها السيادية وولايتها القضائية في ممارسة سيادتها الوطنية على أراضيها. وعليه، تعتبر التعليقات الواردة في البيان المذكور بشأن التطوير السكني وزيارات المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإيرانيين للجزر التابعة لإيران، وإجراء المناورات العسكرية داخل حدودها الإقليمية، تدخلا في الشؤون السيادية لإيران، وترفضها رفضا قاطعا".

واتهم بقائي أعضاء بتكرار "ادعاءاتهم" بشأن الجزر الثلاث "دون مراعاة للحقائق التاريخية والجغرافية"، مجددا القول إن هذه الجزر "جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، وتمنى أن يتبنى الخليجي "نهجا أكثر بناء بالاعتماد على القواسم المشتركة بين دول المنطقة". (روسيا اليوم)