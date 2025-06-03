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عربي-دولي

طهران ترد على البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري للتعاون الخليجي

Lebanon 24
03-06-2025 | 03:15
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رفضت طهران ما جاء في البيان الختامي للاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في الكويت أمس الاثنين، بشأن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الثلاثاء إن إيران "ستتخذ في إطار ممارستها لحقوقها السيادية، ما يلزم من إجراءات لضمان أمن ومصالح البلاد داخل الجزر الثلاث، بما في ذلك أراضيها ومياهها ومجالها الجوي".

وأضاف أن ما تقوم به إيران بشأن جزرها الثلاث "يتماشى تماما مع حقوقها السيادية وولايتها القضائية في ممارسة سيادتها الوطنية على أراضيها. وعليه، تعتبر جمهورية إيران الإسلامية التعليقات الواردة في البيان المذكور بشأن التطوير السكني وزيارات المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإيرانيين للجزر التابعة لإيران، وإجراء المناورات العسكرية داخل حدودها الإقليمية، تدخلا في الشؤون السيادية لإيران، وترفضها رفضا قاطعا".
 
واتهم بقائي أعضاء مجلس التعاون الخليجي بتكرار "ادعاءاتهم" بشأن الجزر الثلاث "دون مراعاة للحقائق التاريخية والجغرافية"، مجددا القول إن هذه الجزر "جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، وتمنى أن يتبنى مجلس التعاون الخليجي "نهجا أكثر بناء بالاعتماد على القواسم المشتركة بين دول المنطقة". (روسيا اليوم) 
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