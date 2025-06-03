ألمانيا تقرر تصدير أسلحة لإسرائيل بنحو نصف مليار يورو

قررت ألمانيا
الموافقة على تصدير أسلحة إلى إسرائيل
بقيمة تقارب نصف مليار يورو
، منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023 قبل نحو 20 شهرا.
وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية
على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية
لحزب "اليسار"، أنه خلال الفترة من 7 تشرين الأول 2023 حتى 13 أيار 2025 سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل.
ولم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد
برنهارد كلوتيش، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية
(د ب أ)، ما إذا كانت الحكومة الألمانية
الجديدة المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي
قد أصدرت أيضا تراخيص بتصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في 6 مايو
الماضي.
وكان وزير الخارجية
الألماني الجديد، يوهان فاديفول، قد شكك، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية
مؤخرا، في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة
.
وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وقال الوزير
إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر".
وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح".(سكاي نيوز)