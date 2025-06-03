المبعوث الأميركي: واشنطن بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا

Advertisement

قال المبعوث الأميركي إلى إن بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا وتهدف إلى إغلاق كل قواعدها في باستثناء واحدة.وأوضح المبعوث في مقابلة مع محطة "ان تي في" التلفزيونية مساء الاثنين "انتقلنا من ثماني قواعد إلى خمس فثلاث. وسنبقي على الأرجح على قاعدة واحدة".