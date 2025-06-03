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عربي-دولي
المبعوث الأميركي: واشنطن بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا
Lebanon 24
03-06-2025
|
03:40
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قال المبعوث الأميركي إلى
سوريا
توم باراك
إن
الولايات المتحدة
بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا وتهدف إلى إغلاق كل قواعدها في
هذا البلد
باستثناء واحدة.
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وأوضح المبعوث في مقابلة مع محطة "ان تي في" التلفزيونية
التركية
مساء الاثنين "انتقلنا من ثماني قواعد إلى خمس فثلاث. وسنبقي على الأرجح على قاعدة واحدة".
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