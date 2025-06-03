ترامب: تهانينا لبولندا لقد اخترتم المنتصر

أشار الرئيس الأميركي إلى أن "حليفه" مرشح كارول نافروتسكي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في .

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ونقلت قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، عن الرئيس الأميركي قوله على صفحته في منصة "تروث سوشيال": "فوز حليف في بولندا يصدم بأسرها". وأضاف : "تهانينا لبولندا، لقد اخترتم المنتصر". (روسيا اليوم)