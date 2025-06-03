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ترامب: تهانينا لبولندا لقد اخترتم المنتصر

Lebanon 24
03-06-2025 | 04:07
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أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن "حليفه" مرشح المعارضة كارول نافروتسكي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في بولندا.
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ونقلت قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، عن الرئيس الأميركي قوله على صفحته في منصة "تروث سوشيال": "فوز حليف ترامب في بولندا يصدم أوروبا بأسرها". وأضاف الرئيس ترامب: "تهانينا لبولندا، لقد اخترتم المنتصر". (روسيا اليوم) 
 

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