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عربي-دولي
ما العقوبة التي يواجهها منفذ هجوم كولورادو؟
Lebanon 24
03-06-2025
|
04:33
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قال
المدعي العام
لمقاطعة
بولدر
في ولاية
كولورادو
الأميركية
مايكل
دوجرتي، إن
المصري محمد
صبري سليمان منفذ الهجوم على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل قد يواجه عقوبة سجن قاسية.
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وأوضح أن العقوبة ستصل إلى 384 عاما في سجن الولاية إذا أدين بـ 16 تهمة بمحاولة القتل من الدرجة الأولى.
وأوضح دوجرتي أن الأحكام الخاصة بكل تهمة سيتم تنفيذها بشكل متتال، مما قد يؤدي إلى تراكم العقوبة لتبلغ الحد
الأقصى
المذكور.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه سليمان تهمتين تتعلقان باستخدام جهاز حارق، يعاقب عليهما بعقوبة قد تصل إلى 48 عاما، فضلًا عن تهم أخرى قد ترفع إجمالي العقوبة المحتملة إلى 192 عاما في سجن الولاية. (روسيا اليوم)
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