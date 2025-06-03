بعد خروج الأسد وإيران من سوريا.. تقرير أميركي: على الولايات المتحدة سحب جنودها أيضاً

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ذكر موقع "The American Conservative" الأميركي أن "الرئيس الأميركي التقى في وقت سابق من هذا الشهر الرئيس السوري أحمد ، وأشار إلى أنه منفتح على تطبيع العلاقات، بما في ذلك رفع المشددة التي فرضت في عهد بشار . وبغض النظر عن الترتيب الدبلوماسي الذي سيتم التوصل إليه، يتعين على أن يضع خطة تسمح لجميع أفراد الجيش الأميركي بمغادرة بأمان. كلما طالت فترة بقائهم في جزء سريع التغير من العالم حيث لا توجد أي مصلحة حيوية للولايات المتحدة على المحك، كلما أصبح من الصعب منع خسارة غير ضرورية للأرواح إذا انهار الوضع".وبحسب الموقع، "بعد أقل من أسبوعين من سقوط نظام الأسد في كانون الأول الماضي، اعترف البنتاغون بإرسال عدد من القوات الأميركية إلى هناك يكاد يكون ضعف العدد الذي أعلن عنه في السابق، فقط ليشاهد البلاد تسقط في فوضى دموية. من الواضح أن الوجود الأميركي لا يكفي لمنع العنف. بطبيعة الحال، ليس من واجبنا المخاطرة بأرواح للحفاظ على النظام في كل أنحاء العالم. إن النقطتين الرئيسيتين اللتين أشار إليهما المؤيدون للتدخل بشأن ضرورة الوجود العسكري الأميركي في سوريا هما أن تعمل كرادع لنفوذ في المنطقة، وأننا يجب أن ندعم حلفاءنا ضد الجماعات الإرهابية مثل داعش. ولم تكن هذه النقاط قوية عندما نشرت الولايات المتحدة قواتها في سوريا في البداية، ولكن في ضوء الأحداث الأخيرة أصبحت أضعف".وتابع الموقع، "سيطرت سوريا بفضل الأسد. ولكن مع إزاحته وتدمير وكلاء إيران في وغزة واليمن، أصبحت إيران مشتتة بشكل كبير لدرجة أنها لا تستطيع إعادة بناء وجودها في سوريا من الصفر. وفي الواقع، إن تفكير الجدي في توجيه ضربات عسكرية لإيران يُفاقم المشكلة بالنسبة لطهران. ومع انحسار النفوذ في سوريا، ينبغي على إعادة النظر في سياستها المتمثلة في نشر قوات في لحماية إسرائيل. يمكن القول إن الوجود الأميركي يردع أيضًا التهديدات التي يتعرض لها شركاء أميركا، مثل الأكراد، لكن الولايات المتحدة ليس لديها أي معاهدات رسمية مع أي كيان في سوريا، بما في ذلك الأكراد. وعلى الرغم من أن عملية العزم الصلب، وهو المصطلح الذي تطلقه أميركا على الحملة ضد داعش، هي تحالف إقليمي ودولي راسخ، إلا أنه لا يوجد تفويض من الكونغرس للولايات المتحدة بالبقاء في سوريا إلى الأبد".وأضاف الموقع أنه "ليس من الواضح ما إذا كانت عملية العزم الصلب لا تزال تتطلب تدخلاً أميركياً. في الواقع، وبفضل التدريب المُقدم لقوات سوريا (SDF)، أفادت عملية العزم الصلب أن العديد من العمليات التي نفذتها المجموعة "تُظهر قدرة قوات سوريا الديمقراطية على منع عودة ظهور داعش". إذا كانت فرقة العمل المشتركة مستعدة للإشادة بالكفاءة المحلية، فإن الوجود الأميركي يبدو أقل ضرورة. ولكن ماذا لو عاد داعش للظهور بعد انسحاب الجيش الأميركي؟ وحتى لو استطاعت قوات غير أميركية على هذا التنظيم، ألن يكون عدم الاستقرار في صالح إيران؟ أولًا، إيران أيضًا عدو لداعش، ومن الواضح أن أي نمو لتنظيم الدولة الإسلامية سيكون أمراً سيئاً، ولكن هذا الضرر سيلحق بالجميع، بما في ذلك طهران".وتابع الموقع، "ثانيًا، إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى حوالي 1400 جندي فقط للمساعدة في احتجاز عشرات الآلاف من السجناء وقتال 2500 جندي من داعش في كل من سوريا والعراق، فإن القوات قادرة على إتقان هذه المهام بمفردها. وفي الواقع، إذا ازدادت قوة جماعة إرهابية، فإن مسؤولية التعامل معها تقع على عاتق دول المنطقة. علاوةً على ذلك، مع حلّ حزب العمال الكردستاني (PKK) مؤخرًا، يُمكن لتركيا تخصيص المزيد من مواردها لاستقرار سوريا. ولأن جارة سوريا الشمالية، فمن المنطقي أن تضطلع بدور أكبر".وبحسب الموقع، "بالطبع، استقرار سوريا المستقبلي ليس مضمونًا على الإطلاق. ومع ذلك، سواء ازدهرت سوريا وأصبحت دولة مستقرة أم انزلقت إلى الفوضى، فلا يستحق الأمر أن نضحي بأرواح الأميركيين لتحديد مصير سوريا. مع تصاعد التوترات في المحيط الهادئ، ينبغي أن تركز أميركا على المناطق التي تُهدد فيها مصالحها الوطنية الأساسية. وإذا كان مستقبل سوريا غامضًا، فإن حياة أي أميركي متمركز هناك غامضة أيضاً".