صورة ترامب الجديدة تثير الجدل.. ما السبب؟

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كُشف النقاب عن صورة رسمية جديدة للرئيس ، تختلف اختلافاً ملحوظاً عن صورته السابقة.والصورة الرسمية الجديدة، تحظى باحترام الرئيس، خلافاً لسابقتها التي اشتكى منها في آذار الماضي، بقوله إن "صورته في في مُشوّهة عمداً"، وطالب حاكم الولاية بإزالتها.وتختلف الصورة جوهرياً عن سابقتها في الولاية الأولى، وأثارت جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مظهر الرئيس الجدي، ونظراته الحادة القوية.وحدث موقع الإلكتروني وحساب الرسمي على الصفحات الرسمية بالصورة الجديدة، المُعلقة في بجوار الجناح ، وفق ما ذكرته مجلة "نيوزويك". (الامارات 24)