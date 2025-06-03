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عربي-دولي

صورة ترامب الجديدة تثير الجدل.. ما السبب؟

Lebanon 24
03-06-2025 | 05:31
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كُشف النقاب عن صورة رسمية جديدة للرئيس دونالد ترامب، تختلف اختلافاً ملحوظاً عن صورته السابقة.
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والصورة الرسمية الجديدة، تحظى باحترام الرئيس، خلافاً لسابقتها التي اشتكى منها في آذار الماضي، بقوله إن "صورته في مبنى الكابيتول في كولورادو مُشوّهة عمداً"، وطالب حاكم الولاية الديمقراطي بإزالتها.  

وتختلف الصورة جوهرياً عن سابقتها في الولاية الأولى، وأثارت جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مظهر الرئيس الجدي، ونظراته الحادة القوية. 

وحدث موقع البيت الأبيض الإلكتروني وحساب ترامب الرسمي على فيسبوك الصفحات الرسمية بالصورة الجديدة، المُعلقة في مبنى أيزنهاور التنفيذي بجوار الجناح الغربي، وفق ما ذكرته مجلة "نيوزويك". (الامارات 24)
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