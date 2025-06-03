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عربي-دولي
المكتب الإعلامي في غزة يُدين "مجزرة رفح" ويطالب بتحقيق دولي
Lebanon 24
03-06-2025
|
05:41
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دان
المكتب الإعلامي الحكومي
في
قطاع غزة
ما وصفه بـ"المجزرة
الإسرائيلية
" قرب أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في
محافظة رفح
، والتي أسفرت عن استشهاد 27 شخصاً وإصابة 90 آخرين.
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وفي بيان صادر عنه، أشار المكتب إلى أن هذه الحادثة ترفع عدد ضحايا مراكز توزيع المساعدات في
رفح
وجسر
وادي غزة
، منذ بدء تشغيلها في 27 أيار، إلى 102 شهيدا ونحو 490 جريحاً.
ولفت البيان إلى أن هذه المراكز تُقام في مناطق "خطرة ومكشوفة" وتدار تحت إشراف إسرائيلي وأميركي، في ظل غياب الرقابة الإنسانية المستقلة، محذراً من أن ذلك يعرّض حياة المدنيين للخطر ويعكس فشلاً في تأمين ممرات آمنة لتوزيع المساعدات.
المكتب حمّل الجهات المشرفة على هذه المراكز مسؤولية ما يحدث، داعياً
الأمم المتحدة
ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل، وفتح المعابر الرسمية لإدخال المساعدات عبر جهات إنسانية محايدة.
كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الانتهاكات وتحديد المسؤوليات، مؤكداً رفضه لما يُعرف بـ"المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي لا توفر الحماية الكافية للمدنيين. (روسيا اليوم)
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