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عربي-دولي

"قمر الفراولة" يزين سماء العالم في عرض فلكي نادر مساء اليوم

Lebanon 24
03-06-2025 | 05:56
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يترقب عشاق الفلك حول العالم مساء اليوم الثلاثاء، مشهداً سماوياً استثنائياً مع ظهور "قمر الفراولة" الكامل، الذي يبلغ ذروة اكتماله عند فجر الأربعاء عند الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش.
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ويُعد هذا القمر الكامل الأبعد عن الشمس خلال عام 2024، والأقرب إلى الأفق في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ما يمنحه مظهراً أكبر وأكثر احمراراً نتيجة تشتت الضوء في طبقات الغلاف الجوي.

ويتحرك القمر من الجنوب الشرقي عند الغسق إلى الجنوب الغربي مع الفجر، في مسار منخفض يحاكي موقع الشمس قبيل الانقلاب الصيفي المرتقب في 21 حزيران، حين تبلغ الشمس ذروة ارتفاعها في السماء.

ويصاحب "قمر الفراولة" ظهور نجم "قلب العقرب" الأحمر اللامع من كوكبة العقرب، الذي سيكون أعلى يمين القمر، ويشكل نقطة جذب إضافية لعشاق التصوير الفلكي.

ويعود اسم القمر إلى تقاليد السكان الأصليين في أمريكا الشمالية الذين ربطوه بفترة نضج الفراولة البرية، فيما تطلق عليه ثقافات أخرى أسماء مثل "قمر الزهور" و"قمر الذرة الخضراء".

وينصح الخبراء بالابتعاد عن تلوث الإضاءة واختيار أماكن مرتفعة ذات أفق مكشوف لمتابعة هذه الظاهرة الفريدة بأفضل شكل ممكن. (روسيا اليوم)
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