لماذا شعر المصريون بـ4 زلازل في شهر واحد؟

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طمأن الدكتور ، عميد في مصر، المواطنين بأن الهزات الأرضية التي شعر بها السكان مؤخرًا ليست مؤشراً على نشاط زلزالي غير معتاد داخل الأراضي .وأوضح رابح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن جميع الزلازل التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة كان مركزها خارج مصر، باستثناء زلزال واحد ضرب مدينة الغردقة الماضي، وبلغت قوته 3.3 درجات على مقياس ريختر.وأكد الخبير الفلكي أن الهزات التي أحس بها المواطنون كانت ارتدادات لزلازل وقعت في مناطق مجاورة، مثل كريت، وزلزال فجر الثلاثاء الذي بلغت قوته 5.8 درجات. وأضاف أن هذه الزلازل تُعد طبيعية في المناطق النشطة زلزاليًا، مشيرًا إلى أن شعوبًا مثل اليابانيين يتعايشون يوميًا مع زلازل تصل قوتها إلى 5 درجات دون أن تتأثر حياتهم اليومية.وفي معرض حديثه، استعاد رابح ذكرى الزلزال الذي ضرب مصر في تسعينيات القرن الماضي، وكانت قوته 5.6 درجات، موضحًا أن الأثر الكبير الذي شعر به السكان في منطقة الدلتا آنذاك كان نتيجة تضخيم الموجات الزلزالية، رغم أن مركز الزلزال كان في منطقة دهشور.واختتم رابح حديثه بالتأكيد أن ما تشهده مصر حاليًا لا يشير إلى تغير في النشاط الزلزالي المعتاد، داعيًا إلى عدم الانجرار وراء القلق، مع استمرار الرصد العلمي الدقيق لأي تطورات محتملة. (روسيا اليوم)