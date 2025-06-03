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عربي-دولي

مسؤول أميركيّ يكشف: هذا ما يُريده ترامب من إيران

Lebanon 24
03-06-2025 | 06:27
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قال أحد المسؤولين الأميركيين القريبين من تفكير الرئيس الأميركي، إنّ "دونالد ترامب يُريد تحقيق أمر يكون انجازاً تاريخياً، والملف الإيراني مرشّح ليكون كذلك".
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وأوضح المسؤول الأميركي أنّ "إنجاز هذا الملف سيفسح المجال لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية".

 
وشدّد على أن "الادارة تريد حلّاً يتمّ التفاوض عليه مع إيران، لأن الحلّ العسكري فائق التكلفة عسكرياً ودبلوماسياً، وسيخرّب منطقة الشرق الأوسط". (العربية)
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