مسؤول أميركيّ يكشف: هذا ما يُريده ترامب من إيران

قال أحد المسؤولين القريبين من تفكير الرئيس الأميركي، إنّ " يُريد تحقيق أمر يكون انجازاً تاريخياً، والملف مرشّح ليكون كذلك".

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وأوضح المسؤول الأميركي أنّ "إنجاز هذا الملف سيفسح المجال لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية".





وشدّد على أن "الادارة تريد حلّاً يتمّ التفاوض عليه مع ، لأن الحلّ العسكري فائق التكلفة عسكرياً ودبلوماسياً، وسيخرّب منطقة ". (العربية)