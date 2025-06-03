روسيا تعلن السيطرة على بلدة في منطقة سومي الأوكرانية

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أعلنت ، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على بلدة في هي الأحدث في سلسلة من القرى التي نجحت في السيطرة عليها قرب الحدود بين البلدين فيما تخشى من هجوم واسع النطاق فيها.وقالت إن الجيش سيطر على بلدة أندرييفكا الواقعة على بعد 5 كيلومترات من الحدود.وجاء في بيان أنه "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة الروسية بلدة أندرييفكا في مقاطعة سومي".وأضافت الوزارة أن المجموعة استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للواءين هجوميين آليين محمولين جوًا تابعين للقوات الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي، في مناطق نوفايا سيش، ويوناكوفكا، وكورتشاكوفكا، وإسكريسكوفشينا، وسادكي في مقاطعة سومي.