رئيس بلدية يجمع النفايات بنفسه!

Advertisement

قام رئيس بلدية إزمير بالنزول إلى الشارع لجمع القمامة بنفسه، بعدما أضرب عمال النظافة عن العمل.وأظهرت صور تمّ تداولها على في ، رئيس بلدية ولاية إزمير وهو يرتدي زي عمال النظافة، ويقوم بجمع القمامة في عدد من أحياء الولاية عقب الإضراب المستمر لعمال النظافة، والذين امتنعوا عن العمل بسبب اعتراضهم على قيمة رواتبهم.ودخل رئيس بلدية إزمير في مشادةٍ كلامية حادة مع أحد عمال النظافة المضربين عن العمل عندما خاطبه بالقول: "لن نسمح لكم بإفلاس بلديتنا"، مضيفاً: "إذا لم ترغبوا بالعمل معنا، فسنعثر على آخرين للقيام بهذه المهمة"، مؤكداً أنه لن يرضخ لإضراب عمال النظافة ولن يقوم بتعديل أجورهم الشهرية. (العربية)