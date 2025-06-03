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إقتصاد
هل طلبت واشنطن عروضاً تجارية من أوروبا؟
Lebanon 24
03-06-2025
|
09:06
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أفاد مصدر مطّلع لوكالة
رويترز
أن
الاتحاد الأوروبي
لم يتلق أي طلب رسمي من
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، تطلب فيه من
الدول الأوروبية
تقديم "أفضل عروضها" بشأن المفاوضات التجارية، رغم أن تقارير إعلامية كانت قد أشارت إلى احتمال فرض
واشنطن
مهلة نهائية لذلك.
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جاء هذا في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها
ترامب
مع رئيسة
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
، وصفها الرئيس الأميركي بأنها "إيجابية جداً"، وأسفرت عن تمديد المهلة الممنوحة للمفاوضات حتى 9
تموز
المقبل، في محاولة لمنح الجانبين فرصة أخيرة لتفادي انفجار تجاري جديد عبر
الأطلسي
. (سكاي نيوز)
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