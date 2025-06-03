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إقتصاد

هل طلبت واشنطن عروضاً تجارية من أوروبا؟

Lebanon 24
03-06-2025 | 09:06
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أفاد مصدر مطّلع لوكالة رويترز أن الاتحاد الأوروبي لم يتلق أي طلب رسمي من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تطلب فيه من الدول الأوروبية تقديم "أفضل عروضها" بشأن المفاوضات التجارية، رغم أن تقارير إعلامية كانت قد أشارت إلى احتمال فرض واشنطن مهلة نهائية لذلك.
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جاء هذا في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وصفها الرئيس الأميركي بأنها "إيجابية جداً"، وأسفرت عن تمديد المهلة الممنوحة للمفاوضات حتى 9 تموز المقبل، في محاولة لمنح الجانبين فرصة أخيرة لتفادي انفجار تجاري جديد عبر الأطلسي. (سكاي نيوز)

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