هل طلبت واشنطن عروضاً تجارية من أوروبا؟

أفاد مصدر مطّلع لوكالة أن لم يتلق أي طلب رسمي من ، تطلب فيه من تقديم "أفضل عروضها" بشأن المفاوضات التجارية، رغم أن تقارير إعلامية كانت قد أشارت إلى احتمال فرض مهلة نهائية لذلك.

Advertisement

جاء هذا في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها مع رئيسة ، وصفها الرئيس الأميركي بأنها "إيجابية جداً"، وأسفرت عن تمديد المهلة الممنوحة للمفاوضات حتى 9 المقبل، في محاولة لمنح الجانبين فرصة أخيرة لتفادي انفجار تجاري جديد عبر . (سكاي نيوز)