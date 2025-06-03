إطلاق سراح مئات السجناء لمناسبة عيد الأضحى في الإمارات

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أمر رئيس الثلاثاء، بالإفراج عن 963 سجينا، وذلك بمناسبة قرب حلول المبارك.وقالت وسائل إعلام إماراتية إن أمر بإطلاق سراح 963 نزيلا من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، بمناسبة عيد الأضحى.وأضافت أن "مبادرة بن الإنسانية تأتي في إطار حرصه على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم العفو والتراحم في المجتمع". (روسيا اليوم)