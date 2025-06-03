رسميا.. أفغانستان تعين سفيرا لها لدى موسكو

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أفادت في بأن السلطات الأفغانية عينت مولوي جول حسن سفيرا لها في ، وسيصل قريبا إلى البلاد، لتقديم أوراق اعتماده ومزاولة عمله، حسبما نقلت "نوفوستي".وأكد مصدر في السفارة: "سيكون مولوي جول حسن سفيرنا، وسيصل قريبا"، مشيرا إلى أن روسيا وافقت رسميا على تعيينه.يأتي ذلك بعد أن التقى للرئيس الروسي في ، ، في نيسان الماضي بوزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين، وأبلغهما برفع مستوى التمثيل الأفغاني في موسكو إلى مستوى سفارة. وكانت أفغانستان ممثلة في روسيا منذ استيلاء على السلطة عام 2021 بمستوى قائم بالأعمال، وهو غاروال.وفي وقت سابق، صرح كابولوف في مقابلة مع "نوفوستي" أن وصول السفير الأفغاني إلى موسكو سيضع حدا لمسألة الاعتراف بالسلطات الأفغانية.من جانب آخر، أفادت الأفغانية في الأول من يونيو بأن في ، دميتري زيرنوف، التقى الأفغاني ، وسلمه مذكرة بقبول السفير الأفغاني في روسيا.