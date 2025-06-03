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عربي-دولي

رسميا.. أفغانستان تعين سفيرا لها لدى موسكو

Lebanon 24
03-06-2025 | 10:31
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أفادت سفارة أفغانستان في موسكو بأن السلطات الأفغانية عينت  مولوي جول حسن سفيرا لها في روسيا، وسيصل قريبا إلى البلاد، لتقديم أوراق اعتماده ومزاولة عمله، حسبما نقلت "نوفوستي".
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وأكد مصدر في السفارة: "سيكون مولوي جول حسن سفيرنا، وسيصل قريبا"، مشيرا إلى أن روسيا وافقت رسميا على تعيينه.

يأتي ذلك بعد أن التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، زامير كابولوف، في نيسان الماضي بوزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين، وأبلغهما برفع مستوى التمثيل الأفغاني في موسكو إلى مستوى سفارة. وكانت أفغانستان ممثلة في روسيا منذ استيلاء طالبان على السلطة عام 2021 بمستوى قائم بالأعمال، وهو جمال ناصر غاروال.

وفي وقت سابق، صرح كابولوف في مقابلة مع "نوفوستي" أن وصول السفير الأفغاني إلى موسكو سيضع حدا لمسألة الاعتراف بالسلطات الأفغانية.

من جانب آخر، أفادت وزارة الخارجية الأفغانية في الأول من يونيو بأن السفير الروسي في كابول، دميتري زيرنوف، التقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، وسلمه مذكرة بقبول السفير الأفغاني في روسيا.
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