من بينها لوفتهانزا... شركات طيران تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

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قالت للطيران، إن تعليق رحلاتها إلى سيمدد أسبوعاً إضافياً.وقالت إن شركات طيران المجموعة لن تسير رحلات إلى في ، قبل نهاية يوم 22 حزيران الجاري.وجاء التمديد بعد العمليات العسكرية العنيفة التي تنفذها القوات في الفلسطيني المحاصر.أعلنت شركات طيران دولية، اليوم الأحد، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب، بعد سقوط صاروخ انطلق من اليمن قرب مطار وسط إسرائيل.وتجدر الإشارة إلى أن علقت رحلاتها إلى إسرائيل منذ أوائل أيار الماضي، بع سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب .ويسري قرار التعليق الرحلات على جميع شركات طيران المجموعة، وهي لوفتهانزا، وسويس إير، وبروكسل ، وأوستريان، ويورو وينغز، وإيتا، ولوفتهانزا كارغو.وأوضحت لوفتهانزا أن بإمكان المسافرين المتأثرين بالقرار إلغاء تذاكرهم مجاناً، أو إعادة حجز رحلات لاحقة دون تكاليف إضافية.