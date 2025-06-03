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إقتصاد

من بينها لوفتهانزا... شركات طيران تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

Lebanon 24
03-06-2025 | 10:46
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قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، إن تعليق رحلاتها إلى إسرائيل سيمدد أسبوعاً إضافياً.
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وقالت لوفتهانزا إن شركات طيران المجموعة لن تسير رحلات إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل نهاية يوم  22 حزيران الجاري.

وجاء التمديد بعد العمليات العسكرية العنيفة التي تنفذها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

أعلنت شركات طيران دولية، اليوم الأحد، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب، بعد سقوط صاروخ انطلق من اليمن قرب مطار بن غوريون وسط إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الألمانية علقت رحلاتها إلى إسرائيل منذ أوائل أيار الماضي، بع سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب مطار تل أبيب.

ويسري قرار التعليق الرحلات على جميع شركات طيران المجموعة، وهي لوفتهانزا، وسويس إير، وبروكسل إيرلاينز، وأوستريان، ويورو وينغز، وإيتا، ولوفتهانزا كارغو.

وأوضحت لوفتهانزا أن بإمكان المسافرين المتأثرين بالقرار إلغاء تذاكرهم مجاناً، أو إعادة حجز رحلات لاحقة دون تكاليف إضافية.
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