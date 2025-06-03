محاكمة شرطي فرنسي بتهمة قتل مراهق أثارت قضيته احتجاجات عنيفة

Advertisement

أعلن الفرنسي، الثلاثاء، أن الشرطي الذي أطلق النار على الفتى نائل وأرداه في 27 حزيران 2023 في نانتير قرب ، ما أثار أعمال شغب في أنحاء ، سيُحاكم بتهمة القتل.وقال في بيان: "أصدر قاضيا تحقيق من اليوم أمر اتهام" ينص على "إحالة عنصر الشرطة على " بتهمة "القتل العمد".وأضاف أن المحاكمة قد تجرى "في الربع الثاني أو الثالث من عام 2026".واستجاب قضاة التحقيق لطلبات في بداية آذار.قُتل نائل (17 عاما) في 27 حزيران 2023 برصاصة أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء تفتيش السيارة التي كان يقودها.وصار مقتله رمزا للعنف الذي تمارسه الشرطة، وأثار أعمال شغب استمرت عدة ليال في أنحاء فرنسا.وعلى مدى ست ليال متتالية، أضرمت النيران في عدة مدن واستهدف مثيرو الشغب مباني عامة ومتاجر.ودحض مقطع فيديو تم تداوله على الرواية الأولية للشرطة التي أفادت أن الشاب صدم بسيارته الشرطي الذي كان على دراجة نارية. (العربية)