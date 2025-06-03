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عربي-دولي

محاكمة شرطي فرنسي بتهمة قتل مراهق أثارت قضيته احتجاجات عنيفة

Lebanon 24
03-06-2025 | 11:20
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أعلن القضاء الفرنسي، الثلاثاء، أن الشرطي الذي أطلق النار على الفتى نائل وأرداه في 27 حزيران 2023 في نانتير قرب باريس، ما أثار أعمال شغب في أنحاء فرنسا، سيُحاكم بتهمة القتل.
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وقال المدعي العام في بيان: "أصدر قاضيا تحقيق من محكمة نانتير اليوم أمر اتهام" ينص على "إحالة عنصر الشرطة على محكمة الجنايات" بتهمة "القتل العمد".

وأضاف أن المحاكمة قد تجرى "في الربع الثاني أو الثالث من عام 2026".

واستجاب قضاة التحقيق لطلبات النيابة العامة في بداية آذار.

قُتل نائل (17 عاما) في 27 حزيران 2023 برصاصة أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء تفتيش السيارة التي كان يقودها.

وصار مقتله رمزا للعنف الذي تمارسه الشرطة، وأثار أعمال شغب استمرت عدة ليال في أنحاء فرنسا.

وعلى مدى ست ليال متتالية، أضرمت النيران في عدة مدن واستهدف مثيرو الشغب مباني عامة ومتاجر.

ودحض مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الرواية الأولية للشرطة التي أفادت أن الشاب صدم بسيارته الشرطي الذي كان على دراجة نارية. (العربية)
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