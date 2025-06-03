شركة كبرى لصناعة السيارات تُعلن التوصل إلى اتفاق لمغادرة 30 ألف عامل!

أعلنت شركة "فولكسفاغن" الألمانية، كبرى شركات تصنيع السيارات في أوروبا، عن تقدم ملموس في تنفيذ خطتها لتقليص الوظائف.
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وأكد مدير الموارد البشرية، جونار كيليان، خلال لقاء مع العاملين في مقر الشركة في فولفسبورغ، أنه تم التوصل إلى اتفاق تعاقدي يقضي بخروج نحو 20 ألف موظف من الشركة بحلول عام 2030.
ويُمثل هذا الرقم أكثر من نصف الوظائف التي تعتزم "فولكسفاغن" الاستغناء عنها ضمن خطتها، والتي تشمل شطب 35 ألف وظيفة حتى نهاية العقد.
يُذكر أن الشركة كانت قد توصلت مع النقابة، في كانون الاول الماضي، إلى اتفاق لإعادة هيكلة علامتها الأساسية، يتضمن تقليص نحو ربع الوظائف البالغ عددها 130 ألفًا في ألمانيا بحلول عام 2030.