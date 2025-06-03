سلاح وذخائر... الجيش الإسرائيلي يُحبط عملية تهريب من مصر

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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن وسائل المراقبة التابعة للجيش في منطقة فرقة فاران، رصدت في وقت سابق الثلاثاء، طائرة مسيّرة اخترقت الحدود من الأراضي إلى داخل إسرائيل في محاولة لتهريب أسلحة.وأشار إلى إسقاط الطائرة المسيّرة من قِبل قوات الجيش، مضيفا أنه خلال عمليات التمشيط، عثر الجنود على الطائرة التي كانت تحمل 11 قطعة سلاح طويلة وذخيرة.وأضاف أنه تم نقل الأسلحة التي تمت مصادرتها لمواصلة المعالجة من قبل .وفي الآونة الأخيرة تكررت محاولات تهريب الأسلحة عبر الحدود بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، بواسطة الطائرات المسيرة.