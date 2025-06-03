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عربي-دولي

عشرات المصابين في هجوم على قافلة أممية في شمال دارفور

Lebanon 24
03-06-2025 | 12:20
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صرحت متحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لرويترز اليوم الثلاثاء بأن قافلة تابعة للأمم المتحدة كانت تنقل مساعدات غذائية إلى مدينة الفاشر بشمال دارفور في السودان تعرضت لهجوم الليلة الماضية، وفي بيان لاحق لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف كشف عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى 5 وعشرات المصابين.
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وقالت المتحدثة ردا على أسئلة "تلقينا معلومات عن تعرض قافلة شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف لهجوم الليلة الماضية أثناء توقفها في الكومة بشمال دارفور في انتظار الحصول على موافقة للتوجه إلى الفاشر". ولم تتهم أحدا بالمسؤولية عن الهجوم.

فيما صرحت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء بأن عدد اللاجئين الذين فروا من السودان منذ اندلاع الحرب تجاوز أربعة ملايين. وأكدت المتحدثة يوجين بيون خلال مؤتمر صحفي بجنيف أن العدد وصل إلى هذا الحد أمس الاثنين، وأن حجم النزوح "يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي".

ورغم تحذيرات دولية من المعارك بالفاشر، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور، تشهد المدينة منذ 10 أيار الماضي، قتالا بين الجيش، تسانده حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام عام 2020، وقوات “الدعم السريع”.
(العربية)
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