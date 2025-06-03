بعد تكرار الهزات الأرضية… هل تواجه مصر خطر زلزال كبير؟

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مع تسجيل محطات الرصد في مصر زلزالاً متوسط القوة، فجر الثلاثاء، جاء بعد عدة هزّات على فترات متقاربة، ثارت مخاوف من أن يكون ذلك تمهيداً لـ«زلزال مدمر»، أو أن تكون البلاد دخلت «حزام الزلازل»، خصوصاً مع قيام « الأحمر» المصري بتقديم نصائح للتعامل الأمثل وقت حدوث الزلازل.وأعلن الفلكية والجيوفيزيقية بمصر عن تسجيل محطات الرصد التابعة للشبكة القومية لرصد الزلازل هزّة أرضية بقوة 5.8 ريختر في تمام الساعة 2:17 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وأنها كانت على عُمق 53 كيلومتراً تحت سطح البحر، وعلى بُعد 593 كيلومتراً شمال مطروح، وكان مركزها جنوب الحدود .وأشار المعهد إلى ورود بيانات تُفيد بأن السكان شعروا بالهزة، وقال إنها لم تُسفر عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.ووفق بيان المعهد، فإن «حدوث الزلازل ظاهرة طبيعية، ومصر لم تدخل حزام الزلازل». وأضاف: «مركز الزلزال الأخير الواقعة في منطقة نشطة زلزالياً».ووجّه نصائح للمواطنين بتجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، والاتصال بالخط الساخن المخصص للإبلاغ عن أي حالات طارئة، ومتابعة التحديثات الرسمية عبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري على «فيسبوك» حول رصد الزلازل.وقبل زلزال الثلاثاء سجّلت مصر 3 هزات أرضية متفاوتة، الأحد، سبقها شعور سكان البلاد أيضاً بـ3 هزات متوسطة القوة على مدى الشهر الماضي، فضلاً عن هزات أخرى سجلتها أجهزة الرصد لم يشعر بها السكان؛ ما أثار مخاوف وتساؤلات بشأن ازدياد النشاط الزلزالي في مصر.ويرى القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، ، أنه «لا يوجد ما يدعو للقلق»، نافياً صحة ما يردده البعض عن أن «مصر دخلت حزام الزلازل»، وقال إن «معدل حدوث الزلازل في مصر لا يتخطّى 3 هزات ضعيفة يومياً لا يشعر بها الناس، في حين معدل حدوث الزلازل يومياً في العالم 350 هزة تتراوح قوتها من 1 إلى 6 ريختر».وكشف رابح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن تجهيز المعهد ما تُسمى «طاولة اختبار الزلازل»، لتكون نموذجاً يجري تصميم المباني في مصر وفقاً له. وقال إن المعهد سيُخاطب الحكومة ليكون هذا النموذج ضمن تراخيص المباني، وأن تتم مراجعة التصميم مع المتخصصين بالمعهد لتحديد درجة مقاومة المبنى للهزات الأرضية.لكنه أشار إلى أن هذا «إجراء استباقي للاحتياط، وليس معناه القلق من شيء؛ فالهزات التي تشعر بها مصر مراكزها في كريت باليونان أو في ، وهذه مراكز بعيدة».ويؤكد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء بمصر، إسلام أبو المجد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مصر ورغم شعورها بهزات متكررة هذه الفترة فإنها «خارج الحزام الزلزالي أو بعيدة نسبياً عن الأحزمة الشديدة أو المؤثرة».ويتفق معه أستاذ الجيولوجيا البيئية والاستشعار عن بُعد بكلية العلوم ، علاء مسعود، بأن مصر «آمنة زلزالياً»، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»: «قد تحدث طفرات غير متوقعة بسبب عوامل أخرى، مثل قوة انفجارات أو قنابل تدميرية مثل التي تستخدمها في حربها على غزة، وقد تؤثر على طبقات الأرض». (الشرق الأوسط)