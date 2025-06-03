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عربي-دولي

في دولة عربية... القبور تغزو الشوارع (فيديو)

Lebanon 24
03-06-2025 | 13:05
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قال متطوعون يعملون في مجال تقديم المساعدات الصحية ودفن الموتى إن الحصول على مساحات للدفن أصبح معضلة حقيقية بعد امتلاء الساحات المخصصة لدفن الموتى في معظم أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب تزايد عدد الوفيات خلال الأسابيع الماضية.
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ويُظهر مقطع انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مئات القبور خارج المساحات المحددة لدفن الموتى في أم درمان، وتمددها في الشوارع المحيطة بأحياء المدينة.


ووفقًا لتقديرات أولية، فقد أودت الأمراض الغريبة التي انتشرت في أم درمان وجنوب الخرطوم بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال ثلاثة أسابيع.


وتتزايد أعداد السودانيين الذين يفقدون حياتهم بسبب انتشار الأمراض المعدية والأوبئة والنقص الحاد في الأدوية والمستشفيات، في ظل خروج أكثر من 70 في المئة من مؤسسات القطاع الصحي عن الخدمة منذ اندلاع الحرب في منتصف نيسان 2023.
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