فرنسا تُذكّر نتنياهو بدعمه السابق لحل الدولتين

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دعا الفرنسي، جان نويل ، ، ، اليوم الثلاثاء، إلى العودة إلى فكرة حل الدولتين التي كان قد تحدّث عنها في تصريحات أدلى بها في العام 2009.وفيما كرر الوزير الفرنسي إدانته "بأشد العبارات قصف المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية، والتهجير القسري للسكان والقرارات الأخيرة للحكومة بشأن إنشاء مستوطنات جديدة"، أعرب عن قناعته أمام النواب بأن هناك بديلاً من "حالة الحرب الدائمة التي تنذر بها القرارات الحالية الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية".وقال بارو: "هناك طريقة أخرى، حلّ آخر. وهذه الطريقة الأخرى يصفها على أفضل وجه ، رئيس الوزراء في العام 2009".واستذكر أقوال نتنياهو الذي أكد في ذلك الحين أنه "يجب علينا قول الحقيقة. تعيش في هذا الوطن جالية فلسطينية. لا نريد أن نسيطر عليهم. لا نريد أن نحكم حياتهم. لا نريد أن نفرض عليهم علمنا أو ثقافتنا. في رؤيتي للسلام على أرضنا الصغيرة هذه، يعيش شعبان بحرية جنبا إلى جنب في صداقة واحترام متبادل.. لن يهدّد أي منهما أمن الآخر أو وجوده".ووفق وزير الخارجية الفرنسي، فقد أضاف نتنياهو "وأقولها الآن بوضوح، إذا حصلنا على هذا الضمان في ما يتعلّق بنزع السلاح وبالاحتياجات الأمنية لإسرائيل، وإذا اعترف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، سنكون مستعدّين، في إطار اتفاق مستقبلي، للتوصل إلى حل توجد فيه دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب الدولة ".وتابع جان نويل بارو بالقول: "حسناً، سيداتي وسادتي النواب، ندعو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العودة بالضبط إلى كلماته التي قالها في العام 2009، لأن هذا هو الطريق الوحيد والمسار الوحيد للسلام". (العربية)