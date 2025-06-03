حدث أمني صعب... مقتل جندي وإصابات خطيرة في صفوف الجيش الاسرائيلي

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وأضافت أن سلاح الجو سارع لتقديم غطاء للقوات البرية.وتحدثت عن إلقاء طائرة مسيرة قنبلة نحو قوة من الجيش أسفرت عن عدة إصابات بينها خطيرة.كما أشارت إلى وقوع اشتباكات مسلحة مباشرة بين قوات الجيش وعناصر من " " في حي الشجاعية.وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورا، قالت إنها لمروحية إخلاء من غزة تحمل جنودا الى ، عقب الحدث الأمني .كما ذكرت صفحات أخرى أن عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى عقب عملية للمقاومة في حي الشجاعية بقطاع غزة مستمرة ونشرت فيديو للعمليات.وبدوريها أفادت صحيفة " " بأن الحدث الأمني الخطير لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، وسط تعتيم إعلامي مشدد تفرضه الرقابة العسكرية مع استمرار التحليق المكثف للمروحيات الإسرائيلية فوق المنطقة، في ظل محاولات محمومة لإخلاء المصابين وتأمين انسحاب القوات.