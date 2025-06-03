نتنياهو يقرع طبول الحرب

أشار المحلل العسكري الإسرائيلي
يوسي ميلمان إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
يحاول من خلال التوجيهات للجيش وسلاح الجو "إرسال إشارات للاستخبارات العالمية لمراقبة التحضيرات".
ولفت ميلمان إلى أن "لسان حال نتنياهو
يقول: أمسكوا بنا قبل أن نفعلها"، موضحا أن نتنياهو أمر الجيش سابقا بالاستعداد لضرب منشآت إيران
3 مرات على الأقل.
وبحسب المحلل العسكري "في 2008 - 2009 شاركه إيهود باراك القرار لكن رئيس الموساد آنذاك مائر داغان ورئيس الأركان غابي أشكنازي ورئيس الشاباك يوفال ديسكين أوقفوا الخطة".
وأكد ميلمان أنه "في 2012 خشيت إدارة أوباما
أن تكون نوايا إسرائيل
جدية في الهجوم على إيران، والنتيجة كانت مفاوضات بين واشنطن
وطهران بواسطة سلطنة عمان من دون إشراك إسرائيل، وأسفرت عن اتفاق لمدة 10 سنوات"، لافتا إلى أن "نتنياهو حاول إفشال الاتفاق وألقى خطابا في الكونغرس
من وراء ظهر أوباما، وبعد انتخاب ترامب
في ولايته الأولى أقنعه بالانسحاب من الاتفاق".
وحذر المحلل من أن "نتنياهو يعود الآن ليقرع طبول الحرب رغم أن سلاح الجو لا يمتلك القنابل القادرة على اختراق منشآت إيران النووية المحصنة تحت الأرض". (روسيا اليوم)