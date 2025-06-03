نتنياهو يقرع طبول الحرب

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أشار المحلل العسكري يوسي ميلمان إلى أن رئيس الوزراء يحاول من خلال التوجيهات للجيش وسلاح الجو "إرسال إشارات للاستخبارات العالمية لمراقبة التحضيرات".ولفت ميلمان إلى أن "لسان حال يقول: أمسكوا بنا قبل أن نفعلها"، موضحا أن نتنياهو أمر الجيش سابقا بالاستعداد لضرب منشآت 3 مرات على الأقل.وبحسب المحلل العسكري "في 2008 - 2009 شاركه إيهود باراك القرار لكن رئيس الموساد آنذاك مائر داغان ورئيس الأركان غابي أشكنازي ورئيس الشاباك يوفال ديسكين أوقفوا الخطة".وأكد ميلمان أنه "في 2012 خشيت إدارة أن تكون نوايا جدية في الهجوم على إيران، والنتيجة كانت مفاوضات بين وطهران بواسطة سلطنة عمان من دون إشراك إسرائيل، وأسفرت عن اتفاق لمدة 10 سنوات"، لافتا إلى أن "نتنياهو حاول إفشال الاتفاق وألقى خطابا في من وراء ظهر أوباما، وبعد انتخاب في ولايته الأولى أقنعه بالانسحاب من الاتفاق".وحذر المحلل من أن "نتنياهو يعود الآن ليقرع طبول الحرب رغم أن سلاح الجو لا يمتلك القنابل القادرة على اختراق منشآت إيران النووية المحصنة تحت الأرض". (روسيا اليوم)