من نوع غراد.. صاروخان من سوريا أُطلقا نحو إسرائيل

أفادت تقديرات بأنه تم إطلاق صاروخ واحد من الأراضي باتجاه جنوب ، ما أدى إلى دوي في المنطقة بالتزامن مع سماع صوت انفجار.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخين من نوع غراد أطلقا من جنوبي تجاه .

وأشارت وسائل الغعلام إلى أنّ الجيش أطلق قذائف مدفعية تجاه الأراضي السورية.













