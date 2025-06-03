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عربي-دولي

من نوع غراد.. صاروخان من سوريا أُطلقا نحو إسرائيل

Lebanon 24
03-06-2025 | 14:43
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أفادت تقديرات الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأنه تم إطلاق صاروخ واحد من الأراضي السورية باتجاه جنوب الجولان، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في المنطقة بالتزامن مع سماع صوت انفجار.
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخين من نوع غراد أطلقا من درعا جنوبي سوريا تجاه إسرائيل.
 
وأشارت وسائل الغعلام إلى أنّ الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية تجاه الأراضي السورية.






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