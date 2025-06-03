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عربي-دولي
من نوع غراد.. صاروخان من سوريا أُطلقا نحو إسرائيل
Lebanon 24
03-06-2025
|
14:43
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أفادت تقديرات
الجبهة الداخلية
الإسرائيلية
بأنه تم إطلاق صاروخ واحد من الأراضي
السورية
باتجاه جنوب
الجولان
، ما أدى إلى دوي
صفارات الإنذار
في المنطقة بالتزامن مع سماع صوت انفجار.
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخين من نوع غراد أطلقا من
درعا
جنوبي
سوريا
تجاه
إسرائيل
.
وأشارت وسائل الغعلام إلى أنّ الجيش
الإسرائيلي
أطلق قذائف مدفعية تجاه الأراضي السورية.
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