لم يرَ والدته منذ 15 عامًا وقتل أثناء حديثه معها عبر الهاتف... جريمة مروعة تهز فرنسا (فيديو)

تحدثت الأم الملكومة منوبيّة ميراوي عن ابنها هشام الذي راح ضحية جريمة عنصرية على يد جاره الفرنسي المتعصب.

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وقالت منوبية والدموع تذرف من عينيها إنها لم تره منذ قرابة 15 سنة، مشيرة إلى أنها تعاني مرضا مزمنا بالقلب وهو الذي يعتني بها ويكفلها رغم بعد المسافة.



وأضافت بحرقة: "خمس عشرة سنة وأنا أحلم بلقائه.. كنت أعد الأيام للّحظة التي أحتضنه فيها من جديد".



وتابعت قائلة: "في تلك الليلة، كنا في مكالمة هاتفية لحظة قتله، كان يكلمني بسعادة وفجأة انقطع صوته.. لم أسمع شيئا سوى صوت الهاتف عندما سقط منه".



كما تحدّثت شقيقته منى عن آخر اتصال جمعه مع العائلة قائلة: "في تلك الليلة اتصل بنا جميعا على غير عادته.. كان سعيدا وكأنه يودعنا دون أن ندري.. ثم فجأة انقطع صوته".





وقالت منوبية والدموع تذرف من عينيها إنها لم تره منذ قرابة 15 سنة، مشيرة إلى أنها تعاني مرضا مزمنا بالقلب وهو الذي يعتني بها ويكفلها رغم بعد المسافة.وأضافت بحرقة: "خمس عشرة سنة وأنا أحلم بلقائه.. كنت أعد الأيام للّحظة التي أحتضنه فيها من جديد".وتابعت قائلة: "في تلك الليلة، كنا في مكالمة هاتفية لحظة قتله، كان يكلمني بسعادة وفجأة انقطع صوته.. لم أسمع شيئا سوى صوت الهاتف عندما سقط منه".كما تحدّثت شقيقته منى عن آخر اتصال جمعه مع العائلة قائلة: "في تلك الليلة اتصل بنا جميعا على غير عادته.. كان سعيدا وكأنه يودعنا دون أن ندري.. ثم فجأة انقطع صوته".

والأحد، أعلنت أن رجلا فرنسيا قتل جاره مساء السبت في مدينة بوجيه سور أرجينز البلاد، وأصاب آخر وهو مواطن ونشر مقطعي فيديو عنصريين قبل وبعد جريمته.



وبعد تلقيهم بلاغا من شريكة حياة المشتبه به البالغ 53 سنة، تمكن عناصر الدرك من إلقاء القبض عليه بعدما لاذ بالفرار على متن سيارة على مسافة غير بعيدة من مكان الواقعة.



وعلى إثر هذه الجريمة الغادرة، أجرى التونسي خالد النوري، مساء الاثنين، مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي برونو ريتايو، حيث عبر الوزير خلالها عن "شجبه لهذه الحادثة الأليمة وما خلفته من حزن عميق واستياء لدى الرأي العام في ".



وشدد على أهمية توفير الحماية اللازمة لأفراد الجالية التونسية المقيمة على التراب الفرنسي وضمان أمنهم وسلامتهم.



وأكد خالد النوري على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لتفادي مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تسيء إلى الإنسانية، وضمان عدم تكرارها، محذرا من أن خطابات الكراهية والتعصب غالبا ما تؤدي إلى مثل هذه الجرائم البشعة.





