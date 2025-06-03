من سوريا واليمن... صواريخ تستهدف إسرائيل والأخيرة تردّ (فيديو)

مشاهد جديدة للصاروخ اليمني لحظة مروره فوق عدد من المدن المحتلة pic.twitter.com/Hruw4NHdjd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 3, 2025 Advertisement

🔵محاولة الدفاعات الجوية للاحتلال التصدي للصاروخ اليمني في سماء .#اليمن #الجولان pic.twitter.com/cQpyjF1gKR — ابو علي الظاهري القـيفي (@AbwLy24357) June 3, 2025

وقال إن منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو تعمل على اعتراض هذا التهديد.وطلب الجيش من الإسرائيليين اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الداخلية.ودوت صافرات الإنذار في وتل أبيب وعدد كبير من المدن والمستوطنات وسط بعد إطلاق صاروخ من اليمن.وذكرت القناة 12 ، انّ مطار بن غوريون توقف عن العمل مؤقتا بسبب صاروخ أطلق من اليمن.وسمع دوي انفجارات في القدس والضفة الغربية بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

تزامن إطلاق الصاروخ من اليمن مع إطلاق صواريخ من .