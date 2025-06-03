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عربي-دولي

من سوريا واليمن... صواريخ تستهدف إسرائيل والأخيرة تردّ (فيديو)

Lebanon 24
03-06-2025 | 15:21
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أعلن الجيش الاسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، عن رصده إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال إن منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تعمل على اعتراض هذا التهديد.

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وطلب الجيش من الإسرائيليين اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

ودوت صافرات الإنذار في القدس وتل أبيب وعدد كبير من المدن والمستوطنات وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، انّ مطار بن غوريون توقف عن العمل مؤقتا بسبب صاروخ أطلق من اليمن. 

وسمع دوي انفجارات في القدس والضفة الغربية بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

تزامن إطلاق الصاروخ من اليمن مع إطلاق صواريخ من سوريا

فقد افادالجيش الاسرائيلي عن رصد إطلاق صاروخين من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل.

وقال إن الصاروخين سقطا في منطقة مفتوحة.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أنه ولأول مرة منذ تشرين الاول 2024 دوت صفارات الإنذار في الجولان بسبب إطلاق طائرة مسيرة من سوريا.

ودوت صافرات الإنذار في بلدتي هيسبين ورامات مغشميم في مرتفعات الجولان، بعد إطلاق صاروخ من سوريا.

وتقول قوات الدفاع الإسرائيلية إنها تجري تحقيقا.

من جانبه، أقدّم الجيش الإسرائيلي على قصف الأراضي السورية بالمدفعية ردًّا على إطلاق الصواريخ.

كما قام بخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق في سوريا.




 
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