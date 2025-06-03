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عربي-دولي

تفاصيل مثيرة.. سلاح أميركي جديد سيغير قواعد اللعبة

Lebanon 24
03-06-2025 | 16:00
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تستعد البحرية الأميركية لنشر نسخة مضادة للسفن من صاروخ "توماهوك كروز" بعيد المدى، في خطوة تهدف لتعزيز قدراتها بمواجهة التوسع البحري الصيني، على أن يصبح الصاروخ جاهزًا للتفعيل على المدمرات بحلول نهاية السنة المالية 2025 (أي أواخر أيلول المقبل).
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وقال تشيب ويبكي، نائب مدير برنامج توماهوك، لمجلة نيوزويك، إن صاروخ "توماهوك ماريتايم سترايك" (MST) سيُتاح أولًا للمدمرات، ثم لاحقًا للغواصات الهجومية النووية خلال الربع الثالث من العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن الصاروخ يخضع حاليًا للاختبارات النهائية.

ويمثل هذا الطراز الجديد، المعروف أيضًا باسم Block Va، تطورًا لصاروخ "توماهوك بلوك 5"، وهو نسخة محدثة من البلوك 4 المستخدم لضرب أهداف برية، ومزوّد بأنظمة توجيه واتصالات محسّنة.
 
وتخطط البحرية الأميركية لشراء أكثر من 1300 صاروخ من هذا الطراز، بحسب ما نقلته بلومبرغ عن الأدميرال داريل كودل.

الصاروخ، الذي يمكنه إصابة أهداف على بعد يصل إلى 1000 ميل، أثبت دقته في الاستخدام القتالي، وقد تم إطلاقه أكثر من 2350 مرة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
 
وتراهن واشنطن على هذا السلاح الجديد لتعزيز تفوقها في مواجهة البحرية الصينية، الأكبر في العالم من حيث عدد السفن.

إلى جانب نشر الـMST، تعمل الولايات المتحدة أيضًا على تسليح حلفائها في غرب المحيط الهادئ بمنظومات صواريخ مضادة للسفن، ضمن استراتيجية ردع موسّعة تهدف إلى احتواء النفوذ البحري لبكين.

ويبقى السؤال ما إذا كانت السفن الأميركية المنتشرة في اليابان ستكون أول من يتسلّم النسخ القتالية من هذا الصاروخ الجديد. (Miami herald)
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