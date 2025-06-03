سيلقي أول خطاب "أممي"... الشرع إلى أميركا في هذا التاريخ!

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ووفقاً للمصادر، يعتزم خلال الزيارة، من بين أمور أخرى، إلقاء كلمة في اجتماع .وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن هذا سيكون "أول خطاب للرئيس السوري في المنظمة الدولية منذ 60 عاماً".يذكر أن الرئيس الأميركي ، أجرى محادثات مع أحمد الشرع في يوم 14 أيار الماضي، وكان ذلك أول لقاء بين زعيمي البلدين منذ 25 عاماً.