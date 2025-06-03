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عربي-دولي

سيلقي أول خطاب "أممي"... الشرع إلى أميركا في هذا التاريخ!

Lebanon 24
03-06-2025 | 15:52
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أفادت القناة التلفزيونية السورية "سوريا تي في" نقلاً عن مصادر بأن الرئيس السوري، أحمد الشرع سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة في أيلول.
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ووفقاً للمصادر، يعتزم الشرع خلال الزيارة، من بين أمور أخرى، إلقاء كلمة في اجتماع الأمم المتحدة.

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن هذا سيكون "أول خطاب للرئيس السوري في المنظمة الدولية منذ 60 عاماً".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أجرى محادثات مع أحمد الشرع في الرياض يوم 14 أيار الماضي، وكان ذلك أول لقاء بين زعيمي البلدين منذ 25 عاماً.
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