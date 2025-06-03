برلماني مصري: مسؤول رفيع سيخلف أبو الغيط قريبًا!

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وذكر بكري في تدوينة على منصة إكس، مساء الثلاثاء، أن المسؤول الذي وصفه بـ"الكبير" "سيجري ترشيحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربيه خلفا لأحمد أبوالغيط الأمين الحالي، وهناك مسؤول كبير آخر سيحل محله في منصبه الحالي".ويشغل ، منصب أمين عام جامعة منذ يوليو 2016، وتمت إعادة تعيينه لفترة ثانية في آذار2021. (روسيا اليوم)