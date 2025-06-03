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عربي-دولي

برلماني مصري: مسؤول رفيع سيخلف أبو الغيط قريبًا!

Lebanon 24
03-06-2025 | 16:12
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قال البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، إن مسؤولا مصريا كبيرا من المتوقع أن يترك منصبه قريبا، لتولي منصب أمين عام جامعة الدول العربية.
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وذكر بكري في تدوينة على منصة إكس، مساء الثلاثاء، أن المسؤول الذي وصفه بـ"الكبير" "سيجري ترشيحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربيه خلفا لأحمد أبوالغيط الأمين الحالي، وهناك مسؤول كبير آخر سيحل محله في منصبه الحالي".

ويشغل أحمد أبو الغيط، منصب أمين عام جامعة الدول العربية منذ يوليو 2016، وتمت إعادة تعيينه لفترة ثانية في آذار2021. (روسيا اليوم) 
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