قلق إسرائيلي متصاعد من مصير الرهائن بقطاع غزة

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وفي ظل الجمود الذي تشهده المفاوضات، عبّر مسؤولون أمنيون لعائلات الرهائن عن قلقهم من أن تؤدي حالة الفوضى المتصاعدة إلى فقدان حماس السيطرة على ، ما قد يعقّد شروط الإفراج عن الرهائن ويزيدها تشدداً.وقال مصدر آمني آخر : "حتى لو اندلعت ثوراتٌ، فلن تنهار قيادة حماس".وذكرت الصحيفة أ المسؤليين الإسرائيليين خلصوا إلى ضرورة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق مع حماس في أقرب وقت "وقبل فوات الأوان".ويخشى جهاز الأمن ، وفق الصحيفة، من أن تقرر عناصر في قيادة حماس الانشقاق وأخذ رهائن معها كورقة مساومة مستقبلية، ومن انشقاق بعض العناصر في قيادة الحركة لأن هذا سيجعل مفاوضات الرهائن أصعب ومع جهات عدة، وفق الصحيفة .وأبلغ مسؤولون أمنيون عائلات الرهائن بوجود قلق من أنه في حال انهيار حركة حماس وفقدانها السيطرة على القطاع سيقع الرهائن في أيدي الميليشيات المسلحة"، على ما أفاد المصدر.