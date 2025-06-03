مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف حرب غزة

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قدمت 10 دول منتخبة في ، الثلاثاء، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في ، في تحرك جديد يستهدف إنهاء القتال المتواصل منذ 20 شهراً بين وحركة .وقال دبلوماسيون في تصريحات للصحفيين، إن الدول العشر طالبت بعقد جلسة تصويت على المشروع الأربعاء، وسط مساعٍ حثيثة لتجاوز حالة الجمود الدولي بشأن النزاع في غزة.وينص مشروع القرار، بحسب نسخة اطلعت عليها " "، على رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر فوراً، وضمان توزيعها بشكل آمن وواسع ودون عوائق في مختلف أنحاء غزة، استجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة.كما يدعو المشروع إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس منذ بدء الحرب.