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مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف حرب غزة

Lebanon 24
03-06-2025 | 16:56
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قدمت  10 دول منتخبة في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، في تحرك جديد يستهدف إنهاء القتال المتواصل منذ 20 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس.
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وقال دبلوماسيون في تصريحات للصحفيين، إن الدول العشر طالبت بعقد جلسة تصويت على المشروع الأربعاء، وسط مساعٍ حثيثة لتجاوز حالة الجمود الدولي بشأن النزاع في غزة.

 وينص مشروع القرار، بحسب نسخة اطلعت عليها "رويترز"، على رفع جميع القيود المفروضة على دخول  المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر فوراً، وضمان توزيعها بشكل آمن وواسع ودون عوائق في مختلف أنحاء غزة، استجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

كما يدعو المشروع إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس منذ بدء الحرب.
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