Advertisement

إقتصاد

البحرين وقطر تبحثان تعزيز التعاون في النقل والمشاريع الاستراتيجية

Lebanon 24
03-06-2025 | 16:49
A-
A+
Doc-P-1370130-638845918798242014.png
Doc-P-1370130-638845918798242014.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات البحريني حرص بلاده على تعزيز العلاقات التاريخية والشراكة التنموية والاستراتيجية مع دولة قطر.
Advertisement

ودعا الوزير البحريني إلى الارتقاء بالعلاقات مع قطر في مجالات النقل والربط البري والبحري والجوي والخدمات اللوجستية، بما يخدم المصالح المشتركة في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظهما الله ورعاهما.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبالله بن أحمد آل خليفة بمقر الوزارة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات بدولة قطر بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى المملكة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية في مجالات النقل البري والسكك الحديدية والملاحة البحرية والطيران المدني.

وخلال الاجتماع، أكد وزير المواصلات والاتصالات اعتزاز مملكة البحرين في ظل الرؤية الملكية السامية، وتوجهات الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الوطيدة والمتنامية مع دولة قطر الشقيقة، واهتمامها بتعزيز التكامل الأخوي في تطوير قطاعات النقل والبنية التحتية، وتأمين حركة الملاحة البحرية والجوية، ودعم المشروعات الاقتصادية المشتركة في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستعرض الجانبان أبرز المشروعات التنموية والاستراتيجية، ومن أهمها: مشروع جسر البحرين - قطر للربط البري بين البلدين بطول 40 كيلو متراً و مشروع الربط البحري المشترك وغيرها من المشاريع والمبادرات المشتركة الهادفة إلى دعم جهود التنمية المستدامة، وتيسير حركة نقل الأفراد والبضائع والمركبات، ومن ثم المساهمة في تعزيز التبادل التجاري والسياحي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات اللوجستية والسياحية والصناعية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، وترسيخ الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث الوزيران الخطوات العملية للإسراع في تنفيذ مشاريع الربط البري والبحري بين البلدين وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات والتجهيزات اللوجستية ذات الصلة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة سير العمل وفق أفضل الممارسات العالمية، معربين عن تطلعهما لأن تمثل هذه المشروعات الاستراتيجية إضافة نوعية لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، تماشيًا مع التقدم المحرز في تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية لدول المجلس، والمقرر اكتماله بحلول عام 2030.

وأكد  وزير المواصلات والاتصالات البحريني حرص المملكة على توفير المقومات اللازمة لإنجاح مشاريع الربط البري والبحري بين البلدين، والشراكة في تطوير الخدمات اللوجستية، باعتبارها نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة، بالتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ودعم الشراكة والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق المصالح التنموية المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين، وشعوب المنطقة بأسرها.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات القطري عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربطها بمملكة البحرين، وحرصها على توسيع مجالات التعاون والشراكة في قطاعات المواصلات والموانئ والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، ويعود بالخير والازدهار على شعوب المنطقة كافة.

وفي ختام الزيارة، قام وزير المواصلات والاتصالات يرافقه نظيره القطري بجولة بحرية إلى قلعة بوماهر، وزيارة إلى متحف بريد المنامة، الذي يوثق مراحل تطور قطاع البريد والاتصالات في المملكة، ويجسد جانبًا مهمًا من تاريخ التبادل الإقليمي والدولي في مجال الخدمات البريدية.
مواضيع ذات صلة
رسامني بحث والسفير الأردني تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل
lebanon 24
04/06/2025 03:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية وسوريا تبحثان تعزيز التعاون الأمني
lebanon 24
04/06/2025 03:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية ووزارة الاقتصاد تبحثان تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية
lebanon 24
04/06/2025 03:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد برلماني جورجي في غرفة طرابلس : تعزيز التعاون وبحث فرص الإستثمار
lebanon 24
04/06/2025 03:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-06-03
16:49 | 2025-06-03
16:49 | 2025-06-03
16:49 | 2025-06-03
16:45 | 2025-06-03
16:23 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24