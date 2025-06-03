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عربي-دولي

واشنطن تؤكد دعمها لمفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف

Lebanon 24
03-06-2025 | 16:49
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس أن الولايات المتحدة تدعم المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب يؤيد أي آلية تؤدي إلى سلام دائم.
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وقالت للصحفيين يوم الثلاثاء: "نواصل دعم المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا. لقد أكدنا مرارا أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، والرئيس يدعم أي آلية تؤدي إلى سلام عادل ودائم ومستدام".

ويشار إلى أنه جرت يوم أمس الاثنين في إسطنبول، الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني واستمرت لأكثر من ساعة.
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