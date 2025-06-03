واشنطن تؤكد دعمها لمفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف

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وقالت للصحفيين يوم الثلاثاء: "نواصل دعم المفاوضات المباشرة بين وأوكرانيا. لقد أكدنا مرارا أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، والرئيس يدعم أي آلية تؤدي إلى سلام عادل ودائم ومستدام".ويشار إلى أنه جرت يوم أمس الاثنين في إسطنبول، الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني واستمرت لأكثر من ساعة.