بالصورة... الجيش الإسرائيلي يكشف لأول مرة مواقع انتشار قواته في قطاع غزة

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وللمرة الأولى، عن خريطة شاملة لتحركات القوات البرية داخل قطاع غزة، موضحاً مناطق تمركز كل فرقة قتالية على الأرض.
وأظهرت الخريطة انتشار القوات في مراكز القتال الأساسية شمالاً ووسطاً وجنوباً، حيث تنشط وحدات الجيش في عمق القطاع، بما يشمل شمال غزة، وشرق مدينة غزة، وخان يونس، ورفح، وسط سيطرة ميدانية واسعة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يعكس هذا التوزيع نية الجيش البقاء متمركزاً في القطاع لفترة طويلة.
وأشار موقع "inn" العبري
إلى أن "الفرقة 162" تنفذ عملياتها حالياً في شمال القطاع، وتحديداً في منطقتي جباليا
والعطاطرة.
ووفقا لتحليل خرائط أجراه المراسل العسكري دورون كادوش
، فقد سيطرت الفرقة على أجزاء واسعة من المنطقة الساحلية
والعطاطرة، بالإضافة إلى أجزاء من جباليا، إلا أن منطقة بيت حانون لم تسيطر عليها بالكامل بعد.
وأوضح أن "الفرقة 252" تواصل معاركها في منطقة السبعين، التي تضم حيي الشجاعية ودرج التفاح شرق مدينة غزة، وقد سيطرت القوات على كامل المنطقة بعمق عدة كيلومترات.
وفي خان يونس
تتقدم فرقتان في وقت واحد على شكل كماشة "الفرقة 98" من الشمال
باتجاه قلب المدينة، و"الفرقة 36" من الجنوب، من اتجاه محور موراغ إلى الأحياء الجنوبية من المدينة وبدأتا باحتلال المنطقة الجنوبية
من خان يونس.
وفي جنوب قطاع غزة، تعمل فرقة غزة في مدينة رفح
الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الإسرائيلي بشكل شبه كامل.