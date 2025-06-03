بالصورة... الجيش الإسرائيلي يكشف لأول مرة مواقع انتشار قواته في قطاع غزة

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وأظهرت الخريطة انتشار القوات في مراكز القتال الأساسية شمالاً ووسطاً وجنوباً، حيث تنشط وحدات الجيش في عمق القطاع، بما يشمل شمال غزة، وشرق مدينة غزة، وخان يونس، ورفح، وسط سيطرة ميدانية واسعة.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يعكس هذا التوزيع نية الجيش البقاء متمركزاً في القطاع لفترة طويلة.وأشار موقع "inn" إلى أن "الفرقة 162" تنفذ عملياتها حالياً في شمال القطاع، وتحديداً في منطقتي والعطاطرة.ووفقا لتحليل خرائط أجراه المراسل العسكري ، فقد سيطرت الفرقة على أجزاء واسعة من والعطاطرة، بالإضافة إلى أجزاء من جباليا، إلا أن منطقة بيت حانون لم تسيطر عليها بالكامل بعد.وأوضح أن "الفرقة 252" تواصل معاركها في منطقة السبعين، التي تضم حيي الشجاعية ودرج التفاح شرق مدينة غزة، وقد سيطرت القوات على كامل المنطقة بعمق عدة كيلومترات.وفي تتقدم فرقتان في وقت واحد على شكل كماشة "الفرقة 98" من باتجاه قلب المدينة، و"الفرقة 36" من الجنوب، من اتجاه محور موراغ إلى الأحياء الجنوبية من المدينة وبدأتا باحتلال من خان يونس.وفي جنوب قطاع غزة، تعمل فرقة غزة في مدينة الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الإسرائيلي بشكل شبه كامل.