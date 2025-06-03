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عربي-دولي
زيلينسكي يجري تعديلات في القيادة العسكرية
Lebanon 24
03-06-2025
|
23:12
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قام الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، أمس الثلاثاء، بتغييرات في قمة
القيادة العسكرية
.
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وفي رسالته المصورة المسائية أمس الثلاثاء، أعلن
زيلينسكي
أن القائد السابق للجيش، ميخايلو دراباتيي، أُعفي من المهام التنظيمية مثل التعبئة، والتدريب، وتجهيز المجندين.
وجاء تقليص مسؤوليات دراباتيي بعد هجوم صاروخي روسي مميت استهدف ميدانا للتدريب العسكري في منطقة دنيبروبتروفسك.
وكان دراباتيي نفسه قد عرض استقالته قبل يومين عبر تطبيق
تليغرام
، على خلفية ما وصفه بـ"الفضيحة" التي قتل فيها 12 جنديا وأصيب العشرات.
كذلك عيّن زيلينسكي أوليه أبوستول قائدا لقوات المظليين، وروبرت بروفدي قائدا لوحدات الطائرات المسيرة.
كما أعلن أن فاديم سوخاريفسكي سيتولى مهمة تحديث هيكل القيادة بالكامل بصفته نائب القائد الجديد لمجموعة الجيش الشرقي.
سياسيا، دعا زيلينسكي إلى فرض مزيد من
العقوبات
على
روسيا
عقب الضربة الصاروخية التي استهدفت مدينة سومي، وأسفرت عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة نحو ثلاثين آخرين.
ورأى أن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لن يغير من أساليبه ما لم يتعرض لضغوط أكبر.(سكاي نيوز)
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