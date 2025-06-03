متعهداً بالحوار مع الجارة الشمالية... رئيس كوريا الجنوبية: السلام أفضل من الحرب"





وقال لي في خطاب تنصيبه "مهما كان الثمن، فالسلام أفضل من الحرب"، متعهدا "ردع الاستفزازات النووية والعسكرية الشمالية وفي الوقت نفسه مع فتح قنوات اتصال".

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وأوضح ميونغ أن حكومته ستتعامل مع أي اعتداءات محتملة من عبر "ردع قوي" يستند إلى التحالف العسكري المتين بين الجنوبية والولايات المتحدة، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه سيبقي باب الحوار مفتوحا مع كوريا الشمالية بهدف ترسيخ السلام في الكورية.



وأضاف الرئيس الجديد أنه سيتبنى دبلوماسية واقعية ويعزز التعاون الثلاثي بين سول وواشنطن وطوكيو، انطلاقا من التحالف الكوري الجنوبي-الأميركي. تعهّد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي-ميونغ، الأربعاء، استئناف "الحوار" مع بيونغ يانغ وتحسين العلاقات مع جارته النووية.وقال لي في خطاب تنصيبه "مهما كان الثمن، فالسلام أفضل من الحرب"، متعهدا "ردع الاستفزازات النووية والعسكرية الشمالية وفي الوقت نفسه مع فتح قنوات اتصال".وأوضح ميونغ أن حكومته ستتعامل مع أي اعتداءات محتملة من عبر "ردع قوي" يستند إلى التحالف العسكري المتين بين الجنوبية والولايات المتحدة، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه سيبقي باب الحوار مفتوحا مع كوريا الشمالية بهدف ترسيخ السلام في الكورية.وأضاف الرئيس الجديد أنه سيتبنى دبلوماسية واقعية ويعزز التعاون الثلاثي بين سول وواشنطن وطوكيو، انطلاقا من التحالف الكوري الجنوبي-الأميركي.

وحذّر الرئيس الكوري الجنوبي الجديد من أنّ الحمائية "تُهدّد بقاء" الدولة المعتمدة بشدة على التصدير.



وقال لي في خطابه الافتتاحي إنّ "التغيّرات السريعة في النظام العالمي، كتصاعد الحمائية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، تهدّد بقاءنا بحدّ ذاته"، في إشارة إلى الاضطرابات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي .



وكان لي قد فاز في انتخابات مبكرة أُجريت أمس الثلاثاء لولاية مدتها خمس سنوات.