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عربي-دولي

روبيو: الأولوية القصوى في سياستنا الخارجية يجب أن تكون حتما للولايات المتحدة

Lebanon 24
04-06-2025 | 00:04
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قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن إدارة بلاده الحالية ستسترشد عند تحديد سياستها الخارجية، بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة وليس بالنظام العالمي الحالي.
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وأضاف وزير الخارجية الأميركي، في مؤتمر نظمه المركز التحليلي غير الحكومي "البوصلة الأميركية": "لقد ضاعت تماما الفكرة القائلة بأن سياستنا الخارجية - بحسب المكان والقضية - ينبغي أن تركز في المقام الأول على ما هو جيد للولايات المتحدة".

وأشار روبيو إلى أن سلطات بلاده السابقة، كانت تتخذ مرات كثيرة قراراتها في مجال السياسة الخارجية على أساس ما هو جيد للنظام الدولي أو لكل العالم، دون التركيز في المقام الأول على المصالح الأميركية.

وأضاف: "لا أقول إن هذه الأمور لا تهم، لكن الأولوية القصوى في سياستنا الخارجية يجب أن تكون حتما للولايات المتحدة وما يخدم مصالحها. هذا ليس انعزالية، بل هذا هو المنطق السليم".
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