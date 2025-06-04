روبيو: الأولوية القصوى في سياستنا الخارجية يجب أن تكون حتما للولايات المتحدة

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قال الأميركي ، إن إدارة بلاده الحالية ستسترشد عند تحديد سياستها الخارجية، بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة وليس بالنظام العالمي الحالي.وأضاف وزير الخارجية الأميركي، في مؤتمر نظمه غير الحكومي "البوصلة الأميركية": "لقد ضاعت تماما الفكرة القائلة بأن سياستنا الخارجية - بحسب المكان والقضية - ينبغي أن تركز في المقام الأول على ما هو جيد للولايات المتحدة".وأشار إلى أن سلطات بلاده السابقة، كانت تتخذ مرات كثيرة قراراتها في مجال السياسة الخارجية على أساس ما هو جيد للنظام الدولي أو لكل العالم، دون التركيز في المقام الأول على المصالح الأميركية.وأضاف: "لا أقول إن هذه الأمور لا تهم، لكن الأولوية القصوى في سياستنا الخارجية يجب أن تكون حتما للولايات المتحدة وما يخدم مصالحها. هذا ليس انعزالية، بل هذا هو المنطق السليم".