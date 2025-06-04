البيت الأبيض يكشف موقف ترامب من محادثات اسطنبول

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أعرب الرئيس الأميركي عن تقييم إيجابي للتقدم الذي تحقق في المحادثات الروسية التي جرت في إسطنبول، حيث وصف اللقاءات بأنها خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب.وقالت متحدثة في الثلاثاء إن يرى أن المحادثات التي شهدتها إيجابية، ويأمل في أن تؤدي إلى وقف المعارك وحل القضية على طاولة المفاوضات، مع تأكيده على واقعيته بشأن صعوبة الأمر.ولفتت ليفيت إلى أن ستتابع عن كثب نتائج المحادثات في إسطنبول.وأضافت: "لا يريد الرئيس أن تطول هذه الحرب أكثر من ذلك، بل يريد أن تتوقف المعارك وأن تحل هذه القضية على طاولة المفاوضات".من جهة أخرى، قالت ليفيت إن ترامب لم يكن لديه علم مسبق بهجمات المسيرات الأوكرانية على .كما تطرقت ليفيت إلى مسألة الإضافية المحتملة على روسيا، وأكدت أن ترامب يريد استخدام العقوبات "إذا لزم الأمر".