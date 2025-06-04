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البيت الأبيض يكشف موقف ترامب من محادثات اسطنبول

Lebanon 24
04-06-2025 | 00:09
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أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقييم إيجابي للتقدم الذي تحقق في المحادثات الروسية الأوكرانية التي جرت في إسطنبول، حيث وصف اللقاءات بأنها خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب.
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وقالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن ترامب يرى أن المحادثات التي شهدتها اسطنبول إيجابية، ويأمل في أن تؤدي إلى وقف المعارك وحل القضية على طاولة المفاوضات، مع تأكيده على واقعيته بشأن صعوبة الأمر.

ولفتت ليفيت إلى أن الولايات المتحدة ستتابع عن كثب نتائج المحادثات في إسطنبول.

وأضافت: "لا يريد الرئيس أن تطول هذه الحرب أكثر من ذلك، بل يريد أن تتوقف المعارك وأن تحل هذه القضية على طاولة المفاوضات".

من جهة أخرى، قالت ليفيت إن ترامب لم يكن لديه علم مسبق بهجمات المسيرات الأوكرانية على روسيا.

كما تطرقت ليفيت إلى مسألة العقوبات الإضافية المحتملة على روسيا، وأكدت أن ترامب يريد استخدام العقوبات "إذا لزم الأمر".
 
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