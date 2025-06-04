خصّصت له ترحيبا حارّا: قبلة وابتسامة بين ماكرون وميلوني يذيبان جمود العلاقات الفرنسية-الإيطالية

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شددت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل على "التزامهما المشترك" و"توافقهما القوي"، وذلك خلال اجتماع ثنائي مطوّل عقداه في روما، أمس الثلاثاء، لتهدئة التوتّرات التي تزايدت بين بلديهما منذ عودة إلى .ويرى مراقبون أنه في حين يريد ماكرون استمالة في الملف الأوكراني، تريد ميلوني إقناع الرئيس الأميركي بالعدول عن فرض رسوم جمركية إضافية. ولم تتّضح حتى الآن نتيجة جهود الوساطة التي بذلها كلّ منهما في هذين الملفين.وعلى صعيد العلاقة الثنائية فإنّ الحوار بين ماكرون وميلوني، المتنافسين في كثير من الأحيان، يتّسم بالكثير من التعقيدات.ومن هنا، فإنّ الاجتماع الذي عُقد مساء أمس الثلاثاء في العاصمة بمبادرة من ، بدا وكأنّه مسعى بين الجارين لتحقيق مصالحة وفق ما تناقلته وسائل إعلام.وخصّصت ميلوني لماكرون ترحيبا حارّا فاستقبلته بقبلة وابتسامة عريضة، قبل أن يدخلا سويا قصر كيغي، مقرّ رئاسة الوزراء في روما.واستمر اللقاء بين رئيسة الوزراء وضيفها الرئيس ثلاث ساعات، أعقبه عشاء.وفي ختام محادثاتهما، أصدرت ميلوني وماكرون بيانا مشتركا أعلنا فيه أنّ "إيطاليا وفرنسا، الملتزمتين بدورهما كدولتين مؤسستين للتكامل ، تعتزمان تعزيز التزامهما المشترك بأوروبا أكثر سيادة وقوة وازدهارا، وقبل كل شيء من أجل السلام".وأضاف البيان أنّ "الاجتماع أبرزَ توافقا قويا حول أجندة التنافسية الأوروبية".واتفق الزعيمان كذلك على عقد قمة ثنائية "في مطلع عام 2026"، وفقا للبيان.وكان قصر الإليزيه استبق زيارة ماكرون لروما بالقول إنّ الهدف منها هو "التأكّد من قدرتنا على المضيّ قدما معا في الأساسية".(العربية)