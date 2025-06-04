لمواجهة روسيا.. أنباء عن تخطيط الناتو لزيادة قدراته العسكرية بنسبة 30%

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وتتضمن الأهداف الجديدة زيادة المخزونات من الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تعزيز والمدفعية، بحسب المصادر.



ولتلبية هذه الأهداف، من المتوقع أن تتلقى في أهدافا وطنية محدثة في إطار التخطيط الدفاعي، وفقا للمعلومات المتوفرة. ومن المقرر اعتماد هذه الأهداف رسميا خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو في غدا الخميس. يعتزم (ناتو) توسيع قدراته العسكرية بشكل كبير لتعزيز الردع والدفاع في مواجهة التهديد المستمر من ، وذلك من خلال رفع الأهداف الحالية بنحو 30%، وفقا لما علمته وكالة (د ب أ) من مصادر داخل الحلف.وتتضمن الأهداف الجديدة زيادة المخزونات من الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تعزيز والمدفعية، بحسب المصادر.ولتلبية هذه الأهداف، من المتوقع أن تتلقى في أهدافا وطنية محدثة في إطار التخطيط الدفاعي، وفقا للمعلومات المتوفرة. ومن المقرر اعتماد هذه الأهداف رسميا خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو في غدا الخميس.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف الجديدة سيكون تحديا، إذ يقول مسؤولون عسكريون كبار إن الدول الأعضاء تتخلف بالفعل بنحو 30% عن تحقيق الأهداف الحالية.



ولا تزال الأهداف الوطنية الدقيقة مصنفة على أنها سرية، رغم أنه من المتوقع بعض التفاصيل بعد اجتماع الخميس.



وفي ، تُقدّر مصادر عسكرية أن ، المعروف باسم "البوندسفير"، قد يحتاج إلى زيادة قوامها عشرات الآلاف من الجنود ليواكب المتطلبات، مقارنة بحجمه الحالي البالغ نحو 182 ألف جندي. كما يُتوقع القيام باستثمارات كبيرة في أنظمة الدفاع الجوي.