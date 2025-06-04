شويغو وصل إلى بيونغيانغ حيث سيلتقي كيم جونغ أون

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وصل سكرتير الروسي، سيرغي شويغو، إلى بيونغيانغ حيث سيلتقي الزعيم الكوري كيم جونغ أون للتباحث وإياه خصوصا في الملف الأوكراني، بحسب ما أفادت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" الروسيتان للأنباء الأربعاء.وقالت "ريا" نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي إنّ "المباحثات ستركز على تطبيق بعض بنود معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحادية وجمهورية كوريا الشعبية، بالإضافة إلى الاحتفاء بذكرى المقاتلين الكوريين الذين شاركوا في تحرير منطقة كورسك" الروسية الواقعة على الحدود مع .وتُبرز زيارة السابق والمسؤول الأمني الكبير حاليا إلى كوريا الشمالية التقارب المتسارع بين وبيونغيانغ.وتعود آخر زيارة لشويغو إلى الجارة الجنوبية لبلاده إلى آذار الماضي.وعزّزت موسكو وبيونغيانغ تعاونهما العسكري في السنوات الأخيرة، وقد قدّمت كوريا الشمالية لحليفتها روسيا عتادا وعديدا لدعمها في حربها ضدّ أوكرانيا.وأرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود لدعم القوات الروسية في استعادة كورسك، المنطقة التي سيطرت عليها أوكرانيا جزئيا.ووقّع البلدان اتفاقية دفاع مشترك خلال زيارة نادرة قام بها إلى كوريا الشمالية العام الماضي.وفي أبريل، أكدت بيونغيانغ لأول مرة نشرها قوات على إلى جانب الجيش الروسي.